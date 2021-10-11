UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину возвращаются дожди: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину возвращаются дожди на этой неделе. Ухудшение погоды ожидается 12-13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Дожди возвращаются в Украину 12 октября. Дожди будут в западных областях, Житомирской и Винницкой.

Температура воздуха там составит +6+13 днем и +2+5 ночью. На севере днем будет +10+13, а ночью +2+4. В восточных областях ожидается +14+17 днем и +3+6 ночью.

В центральных регионах днем ожидается +11+15, а ночью +2+5. На юге днем +13+17, а ночью +3+9.

13 октября дожди накроют уже почти всю Украину. Такая погода обойдет только Львовскую, Волынскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине