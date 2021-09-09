UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину пришло бабье лето: где теплее всего

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло бабье лето. Теплее всего в центральных и южных областях, там температура воздуха поднимется до +26.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня на западе Украины температура воздуха составит +21+25, а ночью +8+12. На севере днем ожидается +21+24, а ночью +7+10. На востоке днем будет +22+25, а ночью +8+11. В центральных областях прогнозируют днем +23+25, а ночью +10+12. На юге днем будет +22+25, а ночью +8+13.

Такая же погода будет минимум до 13 сентября. Хотя 12 и 13 сентября ожидаются дожди и грозы в восточных и южных областях.

В частности, в пресс-службе УкрГидрометцентра сообщили, что в этом году в Украине будет бабье лето с 8-9 сентября.

"Уже на днях в Украине значительно потеплеет и мощный антициклон HERMELINDE подарит всем нам солнечную и спокойную погоду. Поэтому готовимся встречать бабье лето и наслаждаемся приятным осенним теплом", - говорится в сообщении

Напомним, антициклон Hermelinde принесет в Украину опасное явление.

Раньше синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеБабье лето