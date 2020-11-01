На Украину нападают: Зеленский попросил поддержки у международных партнеров

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране. Зеленский также назвал тех, кто стоит за демаршем Конституционного суда.

Об этом глава государства написал в статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times.

По словам Зеленского, за решением КСУ стоят "российские марионетки и некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу из-за деятельности антикоррупционных органов.

"Они выступают против интеграции в Евросоюз и НАТО, сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и общества, где действуют правила, от которых выигрывают 99 процентов, а не лишь 1 процент", - написал он.

Зеленский отметил, что сейчас на Украину нападают не только на границах, но и "в центре демократических институтов", но Украина будет сопротивляться.

"Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать его", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал решение Конституционного суда по ответственности за недостоверное декларирование заговором старых элит и олигархов против президента и страны.