На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой

В Украине в ближайшие дни ухудшатся погодные условия. В некоторых областях ожидаются значительные снегопады и сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 6 февраля

В субботу в западных и южных областях ожидаются снегопады, в Закарпатской и Одесской областях - дождь. Температура воздуха днем составит от -1 до -5 градусов, на севере до -7, на Закарпатье +2+4. Ночью в центральных, северных и восточных регионах столбики термометров опустятся до -8-13 градусов.

Прогноз на 7 февраля

В воскресенье осадки ожидаются на большей территории страны. Сухо будет лишь в северных, восточных, Полтавской и Запорожской областях. Во Львовской и Ивано-Франковской областях сильные снегопады, на Закарпатье с дождем. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.

Температура воздуха днем опустится до -10-14 градусов в центральных и северных областях, на востоке -5-8, на юге -1-4. На западе столбики термометров покажут -3-9 градусов, в Ивано-Франковской области -1-3. Плюсовая температура сохранится лишь на Закарпатье - +4+6 градусов днем.

Прогноз на 8 февраля

В этот день на всей территории Украины прогнозируют осадки. В западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снежного покрова составит 20-30 см, в Ровенской, Волынской и Львовской областях - 30-40 см. На Закарпатье, Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях - снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.

На всей территории страны, кроме юга и части запада, ожидается минусовая температура, на севере -8-10, в центре и на востоке -4-9.

Прогноз на 9 февраля

Во вторник в Украине немного потеплеет. Плюсовая температура будет на западе, востоке и юге страны. В Одесской, Херсонской и Запорожской областях температура днем составит +8+11 градусов. На севере, в Киевской, Житомирской, Ровенской и Луцкой областях сохранятся морозы -4-8 градусов.

На всей территории, кроме Одесской, Херсонской и Николаевской областях ожидается снег, мокрый снег и дождь.

Прогноз на 10 февраля

В среду сухо будет в Волынской, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, в восточных областях и в Крыму. На остальной территории небольшой снег и дождь. Температура воздуха днем на севере составит -10-12 градусов, в Житомирской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях -6-9. В центре и на западе -1-5, на Закарпатье, юге и Запорожской области +3+8 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных в Украине прогнозируют значительное похолодание.

Также сообщалось, что непогода в Украине может привести к проблемам со светом и транспортом в некоторых областях.