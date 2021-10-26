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В Украину идет значительное потепление: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Значительное потепление придет в Украину на этой неделе. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Потепление придет в Украину с 29 октября.

В украинских областях ожидается переменная облачность и без осадков. В восточных областях будет более солнечно, морозы отойдут.

Температура воздуха 29 октября будет такая:

  • днем на западе ожидается +13+17, а ночью +1+6,
  • на севере страны будет +11+14, а ночью +5+7,
  • в центре прогнозируют днем +11+15, а ночью +4+8,
  • на востоке будет +11+13 днем, а ночью +3+5,
  • на юге прогнозируют днем +12+15, а ночью +4+7.

Такая погода будет держаться минимум два дня.

Отметим, до этого потепления в Украине усилятся морозы, температура опустится до -9.

Напомним, в УкрГидрометцентре сообщили, какой будет погода в ноябре.

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