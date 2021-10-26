В Украину идет значительное потепление: синоптики назвали дату

Значительное потепление придет в Украину на этой неделе. Температура воздуха днем поднимется до +17, а ночные морозы вообще отойдут.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Потепление придет в Украину с 29 октября.
В украинских областях ожидается переменная облачность и без осадков. В восточных областях будет более солнечно, морозы отойдут.
Температура воздуха 29 октября будет такая:
Такая погода будет держаться минимум два дня.
Отметим, до этого потепления в Украине усилятся морозы, температура опустится до -9.
Напомним, в УкрГидрометцентре сообщили, какой будет погода в ноябре.