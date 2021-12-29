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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики сообщили о потеплении, которое придет в Украину 31 декабря. Температура воздуха на западе поднимется до +5 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Потепление придет в западные области Украины 31 декабря. Там температура воздуха днем будет от -1 до +5, а ночью -4+1. На севере страны днем ожидается -1-4, а ночью -3-7.

Температура воздуха в центральных областях будет от -1 до -3, а ночью -3-9. На востоке днем прогнозируют -1-4, а ночью -6-10. На севере днем прогнозируют -1+2, а ночью -3-6.

Вместе с тем, в западных областях будут дожди, а на всей остальной территории Украины - снег с дождем.

То есть в последний день 2021 года погода в Украине улучшится.

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