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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

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Киев, Среда 24 ноября 2021 10:01
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет потепление 27 ноября. Морозы и снеговые осадки уйдут, в украинских регионах поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентра.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Потепление придет на Украину 27 ноября.

В этот день ожидается дождь в западных и восточных регионах, а также на севере страны. В других областях - облачно. Температура воздуха днем на западе составит +3+11, а ночью +2+4.

В северных областях днем будет +4+7, а ночью +1+4. На востоке днем будет +3+7, а ночью -1-3.

В центральных областях днем ожидается +6+11, ночью +2+5. На юге страны днем 10+13, а ночью +5+9.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В Украине в западных, северных и центральных областях местами ожидается мокрый снег.

Отметим, в Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года.

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