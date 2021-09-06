В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

В Украину придет потепление на этой неделе. В четверг температура воздуха поднимется во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Потепление придет в Украину 9 сентября и продержится минимум до 10 сентября. На западе днем будет +22+25, а ночью +10+13. На севере страны ожидается днем +22+24, а ночью +10+12.
В центральных областях днем будет +22+25, а ночью +10+12. На востоке днем будет +22+24, а ночью +8+12. В южных областях ожидается днем +23+25, а ночью +11+13.
На следующий день - 10 сентября - на юге температура воздуха поднимется до +27.
Напомним, в Украину пришло резкое похолодание. Заморозки будут ночью 6-7 сентября, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов.
Отметим, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.