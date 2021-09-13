В Украину идет похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине будет теплой минимум до 16 сентября. С пятницы, 17 сентября, в Украину придет похолодание.

Температура воздуха днем на западе составит +15+20, а ночью +10+12. На севере днем будет +15+18, а ночью +6+8.

В центральных областях будет +15+22, а ночью +7+11. На юге ожидается теплая погода, днем будет +21+25, а ночью +10+15. На востоке ожидается днем +20+23.

В Киеве в пятницу будет +15+17 днем и +10+12 ночью.