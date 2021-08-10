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В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Уже 13 августа в Украину придет новое похолодание. Температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19. В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17. На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20.

Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы.

Такая же погода ожидается в субботу.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра.

Отметим, погода на сегодня готовит экстремальные сюрпризы в виде новой порции жары до +32 градусов.

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Погода в УкраинеГидрометцентр