В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

В южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье в основном сухо. На другой территории - снег. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше сильный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов", - отметила синоптик.