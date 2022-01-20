В Украину идет новое похолодание: синоптик назвала дату

В Украине со следующей недели еще сильнее похолодает. А на выходные ожидаются снегопады.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.
В южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье в основном сухо. На другой территории - снег. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный, и дальше сильный.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.
"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов", - отметила синоптик.