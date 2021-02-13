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Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 15:13
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украина вряд ли получит вакцину от COVID американской компании Pfizer на следующей неделе. Всему виной - бюрократические трудности.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями. В частности, Украина только в понедельник получит от производителя необходимый проект соглашения.

После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцинация начнется на следующий день после ее получения.

Напомним, ранее представители Pfizer обещали президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину.

Также предполагалось, что наша страна в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer. Предполагалось, что вакцинация в Украине начнется именно с применением этого препарата.

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Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
Украина вряд ли получит вакцину Pfizer на следующей неделе: почему
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