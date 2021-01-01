UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцы с сегодняшнего дня могут менять отчество с 14 лет

Автор: Юлия Струк

В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ 28 ноября опубликовали в издании "Голос Украины".

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

  • изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Напомним, Верховная рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, в начале июня соответствующий законопроект №2450 ВР одобрила в первом чтении.

Так, парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, за что проголосовали 284 депутата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьяЗакон