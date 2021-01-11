Украинцы массово выезжают за границу после зимних праздников

После новогодних и рождественских украинцы массово выезжают за границу. На сегодня выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно в страны Европейского союза.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что с 9 января в пунктах пропуска на границе фиксируется рост пассажиро-транспортного потока. На некоторых пунктах в очередях скапливались до 300 легковых автомобилей.

Для ускорения пропуска Государственная пограничная служба Украины увеличила число нарядов. Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу пересекли более 150 000 человек и около 30 000 авто. При этом подавляющее большинство оформлены на выезд из Украины.

В настоящее время очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются по 100 авто.

Пограничники рекомендуют при планировании выезда из страны учитывать вероятность очередей.

Отметим, со второй декады декабря украинцы массово возвращались на праздники. Поток на границе вырос почти вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше разбился дельтаплан с контрабандой, местная полиция задержали украинца.