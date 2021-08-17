Украинцев ждут длинные выходные: как будут работать банки и почта

kalendari.co.ua

График банков

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с понедельника 23 августа - на субботу 28 августа.

Согласно решению НБУ, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться датой банковского дня 28 августа 2021 года.

В период с 21 до 24 августа 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой банковского дня 25 августа 2021 года.

Как отметили в НБУ, 23 августа 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

График "Новой почты"

В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать следующим образом:

23 и 24 августа - график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

В то же время "Укрпошта" пока не обнародовала график работы на День Независимости. В пресс-службе компании РБК-Украина сказали, что график будет готов не позднее 18 августа.