Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. Тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предложил монетизировать льготы для домов, которые используют электричество для отопления.

Так, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.