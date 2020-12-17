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Украинская делегация поедет в Страсбург на январскую сессию ПАСЕ

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы провела экстренное заседание относительно январской сессии организации. Делегация решила ехать в Страсбург, чтобы в оффлайн режиме принять участие в сессии ПАСЕ.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, ПАСЕ решила проводить зимнюю сессию в 2021 году в гибридном формате, то есть делегации при желании могут приехать в Страсбург, а другие - будут принимать участие онлайн.

"Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - написала она.

Напомним, октябрьская сессия ПАСЕ в Страсбурге была отменена из-за пандемии коронавируса.

До этого из-за пандемии коронавируса была отменена весенняя сессия ПАСЕ. Она должна была состояться 20-24 апреля.

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