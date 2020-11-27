В Украине уже заполнены менее 50% больничных коек для COVID-19

В Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 27 ноября свободными остаются более 50% кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В среднем в стране заполнены 49,9% больничных коек. Самая плохая ситуация в Полтавской (71,3%), Николаевской (64,6%), Черниговской (63,5%), Запорожской (62,4%) и Волынской (62,4%) областях. В Киеве заполнены 54,4% коек.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (18,9%), Луганской (26,8%), Тернопольской (38,4%), Житомирской (43,3%) и Сумской (44,4%) областях.

Всего введено уже 55 886 кроватей, что на более чем 1,5 тысячи больше, чем днем ранее.

При этом в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 474,6 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 922,8. В Киеве показатель составляет 569,7.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали впервые более 16 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19 и может свести заболеваемость к нулю.