В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (359,8), Николаевской (323,9) и Черкасской (300,1) областях.

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) областях и в Киеве (300,2)

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 24 января в стране заняты 27,4% коек. В Киеве заполнены 28% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 362 койки.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 4 тысячи новых случаев COVID.

Кроме того, 25 января Украина выходит из усиленного карантина. Какие ограничения будут запрещены с понедельника, в материале РБК-Украина.