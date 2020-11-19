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В Украине выпало до 8 см снега

Автор: Анастасия Рокитна

В восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

По данным синоптиков, снег выпал также в центральных областях, там намело от 1 до 5 см снега.

Ближе к границе Украины в Луганской и Донецкой областях намело 7-8 см снега.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине принесет сильные морозы в некоторые области 19 ноября, а 20 ноября часть страны накроет снегопадом. Кроме того, вероятный ветер до штормовых значений.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что погода в четверг будет определяться антициклоном Thodo, который принесет сильные морозы на Восток страны. А фронты северного циклона, которые будут подпирать с северо-запада обусловят сопротивление, и, как следствие, сильный ветер.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца года.

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