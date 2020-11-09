В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина

В Украине вступили в действие новые зоны адаптивного карантина. В "красной" зоне находятся 13 областных центров.

Соответствующее решение накануне приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов в Ивано-Франковской, Полтавской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая зона"

В эту зону вошли все другие регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не вошел ни один регион. Однако в остальных областных центрах действуют также ограничения для этих зон.

В "желтой зоне" запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "зеленой зоне" действуют масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями.

Напомним, в Полтавской, Ровенской, Одесской и Сумской областях больничные койки заполнены более чем на 70%. Всего по состоянию на 8 ноября в стране заняты уже 60,5% таких кроватей.

Кроме того, в воскресенье в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом.