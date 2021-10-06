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В Украине три области могут перевести в "красную" зону на этой неделе: список

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление эксперта.

Критериям "красного" уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

До конца года общее количество летальных исходов в Украине может выйти на показатель:

  • по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек,
  • по "желтому" - 80 тысяч человек,
  • по "черному" - 92 тысячи.

Это будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантинных ограничений и темпов вакцинации.

Что под запретом в "красной" зоне

  • работа кафе и ресторанов (можно на вынос),
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,
  • проведение массовых мероприятий,
  • работа учреждений культуры,
  • работа отелей и хостелов.

Напомним, Львов готовится закрыть школы и усилить карантин.

Отметим, 11 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне.

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