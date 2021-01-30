UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине за сутки меньше 5 тысяч случаев коронавируса

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 685 новых случаев заражения коронавирусом. Были госпитализированы 1 906 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, больше всего заражений в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Также за 28 января 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели.

Всего за сутки было проведено 41 781 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 216 тысяч 278 человек, выздоровели - 1 млн 14 тысяч 658, умерло - 22 тысячи 628, проведено 6 миллионов 232 тысячи 960 тестирований.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине остается относительно низкий показатель смертности от коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-ноябрь 2020 года в Украине умерло 549 172 человека. Коронавирус унес жизни 14 534 человек, грипп и пневмония - 9 062 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины статистикаКарантинКоронавирус