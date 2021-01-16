В Украине за сутки 7 729 новых случаев новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине обнаружили 7 729 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, за 15 января проведено 48 700 тестов на коронавирус, в том числе 29 363 ПЦР тестов и 19 337 ИФА-тестов.

Вчера госпитализировали 2 083 человека, умерли 144 человек, 9 792 пациентов выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

За все время в Украине заразились 1 154 692 человека, из них выздоровели 857 183 человек, летальных исходов - 20 686.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные мероприятия с 8 до 24 января 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам января-октября 2020 года смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.