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В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

Новина українською → Украина, Четверг 29 октября 2020 08:20
В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления сегодня, 29 октября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Он предусматривает:

  • создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Тестирование на коронавирус

Предусмотрено создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тысяч исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медпомощи при Коронавирусная болезни. При проектировании лабораторий и закупке необходимого оборудования приоритет должен предоставляться современным технологиям ПЦР-тестирования.

Бригады скорой медицинской помощи, которые будут осуществлять забор материала для теста, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должно быть не более 4-х часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.

В постановлении прописано создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава для проведения периодического тестирования медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Доступ к вакцине

Документ предусматривает доступ населения к безопасной и качественной вакцине против COVID-19 путем:

  • создания условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики COVID-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;
  • создания условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;
  • вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от COVID-19, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;
  • широкой информационной кампании по поводу безопасности вакцины против COVID-19.

Напомним, ранее Верховная рада одобрила это постановление. За него проголосовали 308 нардепов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 27 октября в Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.

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