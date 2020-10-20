Рада поддержала создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 поддержала Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 308 нардепов.

Документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Тестирование на коронавирус

Предусмотрено создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тысяч исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медпомощи при Коронавирусная болезни. При проектировании лабораторий и закупке необходимого оборудования приоритет должен предоставляться современным технологиям ПЦР-тестирования.

Бригады скорой медицинской помощи, которые будут осуществлять забор материала для теста, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должно быть не более 4-х часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.

В постановлении прописано создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава для проведения периодического тестирования медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, а также лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Доступ к вакцине

Документ предусматривает доступ населения к безопасной и качественной вакцине против COVID-19 путем:

создания условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики COVID-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;

создания условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

обеспечения вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от COVID-19, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

проведения широкой информационной кампании по поводу безопасности вакцины против COVID-19.

Отметим, в ходе согласительного совета 19 октября парламентарии договорились рассмотреть документ во вторник. Ранее проект постановления подписали многие главы фракций.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.