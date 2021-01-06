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В Украине создадут Агентство оборонных технологий: поможет в создании вооружения

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 2021 году планируют создать Агентство оборонных технологий. Оно будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в объединение военной техники и вооружения "Лига оборонных предприятий Украины".

"В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA. Она будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ", - заявил Уруский.

Также Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с "Лигой оборонных предприятий" для создания условий как для государственных, так и частных компаний.

Ранее РБК-Украина писало, что Уруский назвал главные приоритеты оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что Уруский считает ситуацию в оборонно-промышленном комплексе Украины неутешительной. По его словам, многие предприятия ОПК имеют миллионные задолженности.

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