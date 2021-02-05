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В Украине резко похолодало. Пришли сильные морозы

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 08:15
В Украине резко похолодало. Пришли сильные морозы Фото: похолодание (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Также небольшой снег в Черниговской области, а в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях сейчас идет дождь.

Температура воздуха в центральных и северных регионах -3-8, на юге, востоке +2+8, на западе -2+1.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2+1, покрытие мокрое.

На сайте Укргидрометцентра указано, что сегодня в Украине значительно похолодает во всех регионах. Если вчера в стране была еще "плюсовая" температура, то сегодня пришли сильные морозы.

Однако, в южных областях еще продержится "плюсовая температура", днем будет +2+6, а ночью +2-1.

Напомним, синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. В Сумской области температура воздуха опустится до -10.

Также в Киев возвращаются сильные морозы, уже сегодня резко похолодает. Вчера пол дня шел дождь, поэтому сегодня возможна гололедица.

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