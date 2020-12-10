В Україні прогнозують 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу на початку січня

Уряд України очікує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом буде становити 20-25 тисяч на добу. Щоб не допустити колапсу медичної системи уряд планує посилити карантин на початку січня.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності до 32 тисяч на добу, при яких медична система може впасти.

"Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня прогнозують десь в районі 20-25 тисяч хворих в день. Ми не будемо чекати 32, аби медична система розвалилася. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора Шмигаль анонсував, що в Україні посилять карантин з 8 по 24 січня. На цей час будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування.

Також РБК-Україна писало, що уряд продовжив карантин в країні до кінця зими. Також був продовжений режим надзвичайної ситуації.

Зазначимо, вчора в країні підтвердили 13 371 новий випадок коронавірусу. Одужали при цьому на більш ніж 500 осіб більше, ніж заразилися.