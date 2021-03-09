UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине продолжается рост COVID: за неделю выявили почти 55 тысяч случаев

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине сейчас началась третья волна коронавируса. При этом за неделю подтвердили 54 666 новых случаев COVID-19.

"Мы видим рост, если сравнивать с позапрошлой неделей, где было немного более 44 тысяч случаев. Почти на 10 тысяч больных мы зафиксировали за прошлую неделю больше", - отметил Степанов.

Министр добавил, что в стране продолжает также расти количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Мы фиксируем рост количества больных и количества госпитализированных. Людей, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в условиях стационара. На утро понедельника в больницах пребывало 26 525 человек", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за вчера подтвердили 3 261 новый случай COVID-19. Это минимум за две недели.

Также сообщалось, что за сутки в Украине вакцинировали более тысячи человек. С начала кампании сделали более 19 тысяч прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим СтепановКоронавирус
Читайте также
Эксперт объяснил, почему вакцинация в Украине идет медленными темпами
Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID
Прогноз погоды