В Украине может появиться Национальное военное кладбище

В Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Верховная рада поддержала за основу соответствующий правительственный законопроект №4225.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 304 нардепа.
Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.
Заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
Порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.
Расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.
В проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.
Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.
Напомним, в конце октября Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №4225.
Как писало РБК-Украина, в сентябре прошлого года стало известно, что в Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при выполнении боевых задач.