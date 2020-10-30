В Украине повысили зарплаты семейным врачам

Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 гривну.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на вчерашнем заседании Кабинета министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная служба здоровья предлагает поднять эту ставку до 710 гривен.

До этого Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. В частности, эти доплаты вырастут вдвое. Кроме того, ранее правительство инициировало увольнения в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.