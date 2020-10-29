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В Украине пересмотрели стандарты лечения COVID-19: что изменилось

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 16:40
В Украине пересмотрели стандарты лечения COVID-19: что изменилось Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине в очередной раз изменили стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. На этот раз речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение.

Об этом на онлайн-конференции заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
  • Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.

Отметим, амбулаторное лечение проводится на дому или при посещении пациентами лечебного учреждения самостоятельно без госпитализации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19.

Ранее также ученые опубликовали исследование о том, что в Европе быстро распространяется новый вид коронавируса.

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