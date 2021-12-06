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Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 10:43
Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату Фото: в Украине отойдут снегопады через три дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня снегопады, в частности в столице. Такая погода, как прогнозирует УкрГидрометцентр, будет продолжаться минимум три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту с погодой в Украине.

Синоптики прогнозируют, что снегопады будут минимум до 9 декабря. Например, завтра, 7 декабря, снег и дождь будут в Киеве, западных и северных областях.

В целом в этот день температура воздуха будет плюсовая днем, на юге потеплеет до +13.

Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату

Также снег будет идти 8 декабря. В центральных регионах будет еще и дождь. Температура воздуха также ожидается плюсовая, только в западных регионах будет до -3.

Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату

Уже 9 декабря снегопады отойдут. Но усилятся морозы.

Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату

Напомним, сегодня ночью в Киеве был снегопад.

Из-за погодных условий в городе образовались пробки на дорогах.

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