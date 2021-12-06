Когда в Украине отойдут снегопады: синоптики назвали дату

В Украине сегодня снегопады, в частности в столице. Такая погода, как прогнозирует УкрГидрометцентр, будет продолжаться минимум три дня .

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на карту с погодой в Украине.

Синоптики прогнозируют, что снегопады будут минимум до 9 декабря. Например, завтра, 7 декабря, снег и дождь будут в Киеве, западных и северных областях.

В целом в этот день температура воздуха будет плюсовая днем, на юге потеплеет до +13.

Также снег будет идти 8 декабря. В центральных регионах будет еще и дождь. Температура воздуха также ожидается плюсовая, только в западных регионах будет до -3.

Уже 9 декабря снегопады отойдут. Но усилятся морозы.