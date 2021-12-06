Киев сковали пробки: карта
Сегодня в Киеве ухудшилась погода, выпал снег. С самого утра в городе образовались значительные пробки на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Правый берег
Пробки образовались на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Борщаговская, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая.
Затруднено движение транспорта на Северном, Дарницком и Южном мостах, а также на Большой Окружной дороге.
Левый берег
Пробки образовались на Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улице Петра Радзиня, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, возле станций метро "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки".
Снегопад в Киеве
В Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, сообщили в ГСЧС.