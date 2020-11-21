В Украине отмечают День Достоинства и Свободы: что важно знать

Сегодня в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, с которых началась Революция Достоинства. Также это годовщина Оранжевой революции. О значении праздника и мероприятиях в этом году - на РБК-Украина.

День Достоинства и Свободы: праздник в честь двух революций

С 2014 года День Достоинства и Свободы приобрел статус государственного праздника. Указом 5-го президента Петра Порошенко была закреплена его дата 21 ноября - день, когда в 2013 году на Майдан Независимости в Киеве вышли первые митингующие.

Семь лет назад в центре столицы начали устанавливать палатки и проводить массовые акции в знак несогласия с решением правительства Николая Азарова о приостановке процесса евроинтеграции Украины.

Ночью с 29 на 30 ноября силовики устроили жестокий разгон активистов, что вызвало еще большую волну протестов. На протяжении зимы 2013-2014 в результате столкновений погибло более сотни мирных граждан, которых назвали Героями Небесной Сотни. Революция Достоинства привела к смене власти в Украине, действующий на тот момент президент Виктор Янукович поспешно выехал из страны.

протесты на Майдане в 2013 году (фото: РБК-Украина)

Оранжевая революция также началась в ноябре, но в 2004 году. Многомесячная акция на Майдане развернулась с 22 ноября, когда активисты вышли на митинг против фальсификации результатов выборов президента.

Центризбирком объявил победителем Виктора Януковича, с чем были не согласны сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко и организовали в ответ масштабные протесты. Впоследствии результаты выборов были признаны недействительными, и по итогам повторного голосования президентом стал Виктор Ющенко.

Именно Ющенко инициировал установление праздника Дня Свободы. Его отмечали 22 ноября с 2005 по 2011 год. Затем Виктор Янукович отменил памятную дату, объединив праздник с Днем Соборности в январе. Его официальный статус был возобновлен только в 2014 году президентом Петром Порошенко.

Ежегодно 21 ноября проводятся тематические и мемориальные мероприятия, возложения цветов, образовательные и художественные акции.

Мероприятия в Киеве на День Достоинства и Свободы

В 2020 году праздник пройдет в условиях карантинных ограничений из-за коронавируса. Поэтому во время массовых акций обязательным условием для участников является наличие масок/ респираторов и соблюдение социальной дистанции.

В 10:00 21 ноября у мемориала на аллее Героев Небесной сотни состоится возложение цветов и молебен у храма архистратига Михаила. Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.

мероприятия 21 ноября пройдут у мемориала Героев Небесной Сотни (фото: РБК-Украина)

В 14:00 стартует автопробег "Майдан-Феофания". Участники акции соберутся на Европейской площади и поедут в Феофанию, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский. Организаторы автомарша "Рух опору капітуляції" заявляют, что целью мероприятия является защита национальных и гражданских прав украинцев. Также к пробегу присоединятся активисты Free Riff, которые выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.

На 16:00 запланировано шествие "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!". Маршрут стартует в начале аллеи Героев Небесной Сотни на Майдане. Шествие завершится молитвой за Украину у креста на мемориале Героям Небесной Сотни.

Музей Майдана к празднику запускает виртуальный флешмоб - под хэштегом #бути_гідним пользователям предлагается делиться своими воспоминаниями о Революции Достоинства. Также в знак солидарности и памяти о событиях Евромайдана организаторы флешмоба призывают украинцев 21 ноября повязать сине-желтую ленточку на руку, сумку, автомобиль.