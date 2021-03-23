В Украине осталась только одна область в "желтой" зоне карантина

В Украине только один регион с сегодняшнего дня остается в "желтой" зоне карантина. Это Херсонская область.
По всем показателям область ниже установленных критериев, после которых регионы переводят в "оранжевую" зону карантина. Самый близкий показатель к превышению в области эпидемиологический порог, который составляет 98,8% (предел для сохранения "желтого" статуса - 100%) .В остальных же имеется минимум один превышенный показатель, из-за чего эти регионы переведены в "оранжевую" зону.
В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Напомним, с 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.
Также сообщалось, что с сегодняшнего дня в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках. Кабмин внес соответствующие изменения в свое постановление о карантине.