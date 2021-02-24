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В Украине определили сроки призыва в 2021 году: даты

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине определили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году. Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, издал соответствующий указ.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

В этом году призыв на срочную службу пройдет в апреле-июле и в октябре-декабре. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно, а подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

"Проведение призыва на срочную военную службу в ВСУ обеспечивает соотношение доли срочников к доле военнослужащих по контракту 15% к 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться", - отметили в ОП.

Согласно указу президента, срочников не будут привлекать к операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, в этом году увольнение в запас срочников должно состояться в апреле-июле и в октябре-декабре. В январе 2022 года будут уволены в запас военные, которых призвали в июле 2020 года.

Кто может получить отсрочку

Не будут подлежать призыву и будут иметь право на отсрочку для получения образования на весь период обучения учащиеся и студенты:

  • школ и ПТУ дневной формы обучения;
  • учреждений профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения;
  • учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочка будет предоставляться гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Напомним, в Украине изменили концепцию военного призыва. Военный призыв весной 2021 года будет проходить для срочников по новым правилам.

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