В Украине объявлено штормовое предупреждение: где именно

В Украине объявлено штормовое предупреждение в западной части. Кроме того, в горах - значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня на дорогах страны гололедица; ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололед; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 24 декабря на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи со снегопадами и метелями 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).