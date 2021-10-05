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В Украине объявлено штормовое предупреждение и заморозки на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Кроме того, ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Украина продолжает находиться в тылу антициклона, а это значит, что прекрасная погода и солнечные лучи обеспечены, сообщили синоптики.

Однако, действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые касаются заморозков на поверхности почвы на большей части территории.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура на Закарпатье и в южной части ночью +3+8, днем +13+18; на остальной территории ночью +1+6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0+5, днем +10+15 тепла.

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