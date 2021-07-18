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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать грозу и град

Автор: Дмитрий Левицкий

В ряде областей Украины в ближайший час испортится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Грозы, град и шквалы ветра до 20 метров в секунду сегодня ожидаются в Киеве, Киевской и северных областях страны. Непогода удержится до конца сегодняшних суток.

Завтра в Украине также прогнозируют непогоду. В Карпатах 19 июля ожидаются дожди, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Напомним, до этого о непогоде синоптики предупреждали жителей Киева.

Добавим, сегодня синоптики прогнозировали жару до +36 градусов, а местами грозовые дожди.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждениегрозаГрад