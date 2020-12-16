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В Украине за неделю более чем на 10% сократилась динамика заболеваемости COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за последние 7 дней динамика заболеваемости COVID-19 сократилась более чем на 11%. По состоянию на 16 декабря этот показатель составляет 423,9.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, 9 декабря показатель заболеваемости в стране составлял 476,6, что на 52,7 больше, чем сейчас. При этом норма заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 40.

Сейчас самая плохая ситуация наблюдается в Черкасской области - 737,8. В Киеве этот показатель составляет 713,3.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сегодня в стране заняты 42,9% коек. Введено 63 530 таких кроватей.

При этом больше половины кроватей заняты лишь в пяти регионах - Николаевской (65,4%), Одесской (54,2%), Черниговской (52,6%) и Херсонской (51,4%) областях, а также в Киеве (51,8%).

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса. При этом выздоровели 12 549 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве опасаются вспышки коронавируса после новогодних праздников.

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