UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине начали выдавать электронные медзаключения

Автор: Юлия Струк

В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Первые медзаключения выдали в Киеве в прошедшую субботу.

Самые читаемые новости

Об этом во время брифинга рассказал замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"В Украине заработали электронные медицинские заключения - это очень большая победа, которую на себе почувствует каждый гражданин... запущен модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава.

По его словам, первые медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.

Напомним, в начале июля Минздрав запустил в тестовом режиме электронные больничные в два этапа. Так, началась подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных.

Как писало РБК-Украина, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинымедициназаключение