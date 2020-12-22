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В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени - ред.) нового коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко.

Напомним, новый вид коронавируса был обнаружен в Великобритании, а также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 является более заразный, но при этом не опаснее других.

Также в ВОЗ заявили, что ситуация в связи с новым штаммом коронавируса находится под контролем.

Ранее РБК-Украина писало, что компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового COVID.

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Новости Украины тестированиеВиктор ЛяшкоКоронавирус