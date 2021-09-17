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В Украину идет резкое похолодание до +8 днем: синоптики назвали дату

Автор: Мария Кучерявец

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Украине. В некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, резкое похолодание ожидается уже 20 сентября.

Столбики термометра резко приобретут низкие значения в северных и западных областях.

Так, в Черниговской области ожидается до +8 днем, такой же температура будет и в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.

На востоке температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13 +19, ночью +10 +12, на юге ожидается +15 +19 днем, а ночью +9 +14.

В центральной части Украины синоптики прогнозируют +10 +14 днем, ночью +7 +10.

В Киеве температура воздуха составит днем + 9 +11, а ночью опустится до +7 + 9.

Кроме того, на большинстве территории страны пройдут дожди.

Напомним, в Украине из-за сильных ливней в западных областях в ближайшие дни ожидается подъем воды в реках.

Добавим, сегодня в Украину вернулось похолодание с дождливой погодой.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр