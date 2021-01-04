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В Украине хотят вдвое увеличить число трансплантаций в 2021 году

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. Это более чем двое больше, чем в 2020 году - тогда было проведено 118 операций.

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что уже с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации.

"Наша стратегическая цель - за три года достичь полной трансплантационной независимости. И этот путь уже начат. Для сравнения, в 2019 году в Украине было проведено 78 трансплантаций жизненно важных органов. В 2020-м - это уже 118 подобных операций. А на 2021 прогнозируем проведения не менее 250 трансплантаций органов и тканей", - заявил Степанов.

Также Минздрав хочет привлекать для нужд системы трансплантации все виды транспорта - гражданскую авиацию, авиацию ГСЧС, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Кроме этого в этом году планируют создать пакет медуслуг по посттрансплантационного сопровождения.

Напомним, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

Однако через несколько дней состояние пациента ухудшилось и он умер.

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Новости Украины трансплантация органовМаксим Степанов