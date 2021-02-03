В Украине хотят усилить ответственность за домашнее насилие: как будут наказывать

В Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 328 нардепов.

Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие происходит на общих основаниях.

Напомним, соответствующий проект закона в Раде зарегистрировали еще в начале августа прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз. В парламент внесли законопроект №3908.

Так, с февраля 2020 года в Украине действует телефонная горячая линия по предотвращению домашнего насилия.