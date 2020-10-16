В Украине еще нет пика заболеваемости коронавирусом, - Степанов

Украина еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В случае несоблюдения карантинных правил количество заболеваний продолжит расти.

Об этом в эфире "Утро с Украиной" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что страна должна быть мобилизована как никогда и призвал граждан соблюдать карантинные правила.

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что после того, как появится вакцина от коронавируса и ее получит Украина, первыми получат прививку люди из группы риска, среди которых и медработники.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - за сутки заболели 5992 человека.

Также РБК-Украина писало, что в стране в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

Кроме этого в Минздраве разъяснили, как и когда Украина получит вакцину от коронавируса.