В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали

По состоянию на 8 марта зафиксировано еще почти 5 600 новых случаев коронавируса в Украине . При этом более 2 000 пациентов госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире по состоянию на воскресенье уже сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации началась в 111 странах, а по количеству вакцинированных лидирует США.

В то же время Всемирная организации здравоохранения призвала производителей вакцины отказаться от патентов, чтобы другие страны могли производить и продавать ее дешевые варианты.