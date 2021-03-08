UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 8 марта зафиксировано еще почти 5 600 новых случаев коронавируса в Украине. При этом более 2 000 пациентов госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что выявлено еще 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки:

  • госпитализировали - 2 136 человек;
  • летальных случаев - 106;
  • выздоровели - 1 734 человека;
  • сделано тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

  • За все время пандемии в Украине:
  • заболели - 1 406 800 человек;
  • выздоровели - 1 198 254;
  • летальных случаев - 27 128;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире по состоянию на воскресенье уже сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации началась в 111 странах, а по количеству вакцинированных лидирует США.

В то же время Всемирная организации здравоохранения призвала производителей вакцины отказаться от патентов, чтобы другие страны могли производить и продавать ее дешевые варианты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Читайте также
Закарпатье в "красной" зоне: какие ограничения начинают действовать сегодня
Прогноз погоды