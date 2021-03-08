В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали

По состоянию на 8 марта зафиксировано еще почти 5 600 новых случаев коронавируса в Украине. При этом более 2 000 пациентов госпитализировали.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сообщается, что выявлено еще 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
За минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Напомним, ранее сообщалось, что в мире по состоянию на воскресенье уже сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации началась в 111 странах, а по количеству вакцинированных лидирует США.
В то же время Всемирная организации здравоохранения призвала производителей вакцины отказаться от патентов, чтобы другие страны могли производить и продавать ее дешевые варианты.