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В Україні більш ніж у 12 разів перевищено показник захворюваності COVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 10:54
В Україні більш ніж у 12 разів перевищено показник захворюваності COVID-19 Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні більш ніж у 12 разів перевищено показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 30 листопада цей показник становить 490,8 на 100 тисяч населення при нормі 40.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найгірша ситуація спостерігається в Сумській (988,4), Черкаській (795,9), Київської (704,1), Чернігівській (691,3) і Запорізькій (689,6) областях. У Києві цей показник становить 640,1. При цьому немає жодного регіону, який би відповідав даним показником, найкраща ситуація в Кіровоградській області (164,3).

При цьому в країні продовжують залишатися вільними більш ніж половина лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зараз заповненість ліжок становить 48,9%. Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (67,2%), Кіровоградській (63,5%), Миколаївській (62,8%), Чернігівській (61,6%) та Черкаській (58,5%) областях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вперше за два тижні зафіксували менше ніж 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою.

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